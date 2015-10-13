У німецькому Дрездені пройшов антиісламський мітинг

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Рух Pegida ("Європейці-патріоти проти ісламізації Заходу") спочатку зародився в Німеччині, потім з'явився в Іспанії і Великобританії. У Німеччині організація набирає силу, виступаючи за посилення імміграційних законів. Представники руху незадоволені зростанням кількості мусульман у Європі.

Місцева поліція не надала даних про кількість учасників мітингу. За даними агентства, в демонстрації взяли участь від семи до восьми тисяч осіб. Також наголошується, що демонстрація пройшла мирно.

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Минулого тижня на аналогічний мітинг прийшли близько 9 тисяч осіб.

Раніше УНІАН повідомляв, що антиисламское рух в Німеччині вперше за довгий час у середині вересня вивело на вулицю кілька тисяч протестуючих проти прийому Німеччиною мігрантів.