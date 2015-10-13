США розчаровані виборами в Білорусі - Держдеп

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент.

"Сполучені Штати вітають мирне проведення 11 жовтня президентських виборів у Білорусі. Тим не менш, ми розчаровані тим, що вибори, як показали доповіді місії спостерігачів БДІПЛ ОБСЄ і Парламентської Асамблеї, в значній мірі не відповідали прийнятим Білорусією міжнародним зобов'язанням і нормам проведення вільних і справедливих виборів", - йдеться в повідомленні на сайті Держдепартаменту.

Читайте такожЄвросоюз призупиняє санкції щодо Білорусі після проведення виборів

"Ці доповіді вказують на серйозні проблеми при підрахунку голосів і підведення підсумків голосування, при формуванні територіальних і дільничних виборчих комісій, а також на відсутність в Білорусі фундаментального реформування існуючої недосконалої правової бази, що регулює вибори", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, спостерігачі Організації з безпеки і співробітництва в Європі на виборах президента Білорусі, які відбулися 11 жовтня, негативно оцінюють процес підрахунку голосів і підведення підсумків голосування.