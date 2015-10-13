В ЄС за допомогою відеоролика пояснили критерії скасування санкцій проти Росії

Представництво Європейського Союзу в Україні оприлюднило ролик про санкції щодо Росії, введених через анексію Криму і провокування РФ конфлікту в Донбасі, передає Новое Время.

"Рішення послідувало після дій Москви в Україні, які включали порушення українського суверенітету і незаконну анексію Криму і Севастополя Росією, приплив бійців і зброї з Росії в східну Україну", - йдеться в ролику ЄС.

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При цьому наголошується, що відповідні заходи не впливають на російське населення, а покликані "змінити російську політику щодо України". В ЄС відзначили напрямки, в яких були застосовані санкції: 149 особам було заборонено в'їзд і заморожені їхні активи, також заморожені активи 37 юридичних осіб, обмежений доступ російських компаній до ринку капіталу і технологій.

"Євросоюз не обмежував постачання продуктів у Росію. Це рішення було прийнято російською владою", - наголошується в відео.

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Крім того, в сюжеті викладені умови, за яких ЄС готовий буде переглянути санкції проти РФ. Зокрема, Росія повинна припинити двозначну політику щодо України, а також почати виконувати мінські домовленості.