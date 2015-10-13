Сирійські ополченці загрожують Кремлю терактами

Про це він сказав в інтерв'ю The Daily Beast.

Видання зазначає, що Рух, що виступає проти режиму чинного президента Башара аль-Асада, зараз в скрутному становищі, оскільки бази повстанців знаходяться між містами Хама і Хомс, які активно обстрілює авіація РФ.

Читайте також"Аль-Каїда" закликає розширити атаки на режим Асада у відповідь на авіаудари Росії

Представник Руху заявив, що повстанці готові з'ясувати місце розташування російських баз, щоб зробити там теракти. Крім того, він зазначив, що хотів би встановити союзницькі відносини з США.

Як повідомляв УНІАН раніше, "Сирійська вільна армія", яка воює проти режиму президента Башара Асада, і курди уклали союз для спільної боротьби з "Ісламською державою". Найближчим часом має розпочатися наступ на Ракку - фактичну столицю ісламістів.