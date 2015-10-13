Звіт Ради безпеки Нідерландів щодо катастрофи MH17 є об'єктивним та прозорим – Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Нью-Йорку.

"Зараз ми маємо повністю неупереджений та прозорий звіт щодо того, що сталося. Насправді, ми були в курсі з самого початку, що сталося, також і в політичному сенсі. Але зараз ми маємо об'єктивний та прозорий звіт, зведений найкращими експертами та спеціалістами на підставі винятково ретельного розслідування. Зараз те, чого ми потребуємо далі, це, звичайно, звіт по кримінальному розслідуванню, який повинен продемонструвати ланцюг командування, який повинен викрити винних злочинців", - підкреслив Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки Нідерландів сьогодні, 13 жовтня, оприлюднила технічний звіт про причини катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» МН17 у липні 2014 року на Донбасі.

Встановлено, що літак був збитий ракетою Бук.

Зокрема, згідно зі звітом, авіакатастрофа «сталась через детонацію боєголовки типу 9N314M, яку випустили із зенітно-ракетного комплексу "Бук" на сході України».

Водночас паралельно у Нідерландах триває окреме кримінальне розслідування, яке покликане виявити конкретних винуватців авіакатастрофи. До цього процесу залучені слідчі з Нідерландів, Малайзії, Бельгії, Австралії та України. На його результати очікують до кінця року.

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Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Загинули усі 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.