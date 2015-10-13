"Ісламська держава" оголосила джихад проти Росії та США

Про це йдеться в поширеному бойовиками ІД аудіоповідомленні, передає Reuters.

"Ісламська молодь по всьому світу, розпалюй джихад проти росіян і американців за їх "хрестовий похід" проти мусульман", - заявив спікер ІД Абу Мухаммед аль-Аднані.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент Росії Володимир Путін звинуватив владу США в небажанні співпрацювати з російськими військовими в питанні операції в Сирії.