Армія Асада за підтримки російської авіації готується до масштабної наземної операції - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформовані джерела, близькі до уряду Сирії, передає Лента.ру.

Наступ стане продовженням операції проти бойовиків у провінції Хама. «У цьому районі триває підготовка до масштабного бою. Задіяні серйозні сили сирійської армії, елітні бійці "Хезболли" і тисячі іранців, які були перекинуті останнім часом», — розповів один з джерел.

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Друге джерело додало, що рішення про початок боїв у Алеппо вже прийнято, при цьому ставка, за його словами, буде зроблена на іранські підрозділи.

В даний час сирійська армія контролює західну частину Алеппо, інша частина міста знаходиться під контролем бойовиків з різних угруповань. На північ від Алеппо помірковану опозицію тіснить «Ісламську державу».

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Барак Обама заявив, що підтримкою Дамаска президент Росії Володимир Путін демонструє погане керівництво, незважаючи на затвердження Кремля про те, що він допомагає законному урядові боротися проти ісламістів.