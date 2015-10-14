Папа Римський вибачився за нещодавні скандали у Ватикані

Як повідомляє BBC, понтифік висловив вибачення на своїй щотижневій загальної аудієнції на площі Святого Петра, проте не вказав, про яких скандали йде мова, передає Європейська правда.

"Перш ніж я почну катехізис, в ім'я Церкви, я хочу попросити у вас пробачення за скандали, які сталися останнім часом у Римі, або в Ватикані. Я прошу у вас вибачення", - заявив Папа. "Ісус реаліст, він говорить, що скандали будуть у світі неминуче. Але горе людині, що викликає скандали",- додав він.

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Неофіційно слова Франциска у Ватикані пов'язують із недавнім скандалом, що був викликаний польським священиком і богословом Кшиштофом Харамсою. Він публічно заявив про свою ЛГБТ-орієнтацію та представив журналістам свого партнера. Харамса також звинуватив Церкву в третируванні священиків-геїв.

У відповідь Ватикан назвав дії Харамси безвідповідальними та звільнив його від займаних посад.