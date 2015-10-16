Євросоюз вимагає від Сербії санкцій щодо Росії - ЗМІ

Про це стверджують дипломатичні джерела сербської газети «Бліц» у Бєлграді, передає Дождь.

За даними видання, «у доповнення до ультиматуму щодо Косово» влада ЄС вимагає введення санкцій щодо Росії.

Джерела газети стверджують, що для початку переговорів по 31-й главі договору з ЄС, присвяченій зовнішній політиці, сербській владі доведеться «більшою мірою узгодити свою позицію з Брюсселем» і підтримати європейські санкції.

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Газета відзначає, що переговори повинні початися в наступному році, і у ЄС та Росії ще є "час помиритися". Проти введення санкцій і обговорення косовського питання виступають прем'єр-міністр Олександр Вучич, президент Томіслав Ніколіч і міністр закордонних справ Івіца Дачич.

«Бліц» додає, що відмова Бєлграда від приєднання до санкцій буде розкритикована в доповіді Європейської комісії в цьому місяці.

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент Сербії Томіслав Ніколіч заявив, що його країна збереже нейтральну позицію і не буде вводити санкції відносно Російської Федерації.