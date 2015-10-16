Хакера із Косово звинуватили в передачі ІДІЛ особистих даних військовослужбовців США

Про це повідомляє The Washington Post.

Ардіта Ферізі звинувачують в крадіжці особистих даних військовослужбовців Сполучених Штатів і передачі цих даних бойовикам «Ісламської держави».

За даними слідства, хакер передав поштові скриньки, імена, паролі, адреси та телефонні номери 1,3 тис. американських бійців 21-річному британцеві Джунаїду Хуссейну, який розмістив дані у відкритому доступі із загрозою знищення.

Пізніше сам Хуссейн був убитий при ударі безпілотника в Сирії.

Слідчі також підозрюють Ферізі у крадіжці даних 100 тис. громадян країни. Крім того, чоловік був знайомий з людьми, які влаштували стрілянину в Техасі на виставці карикатур на пророка Мухаммеда.

Зараз обвинувачений очікує екстрадиції з малазійського Куала-Лумпура на територію США.

Раніше в Центральній Азії було виявлено понад 57 тисяч сайтів з вербування в ІД.