Землетрус у Китаї забрав 10 тисяч життів, доля ще 60 тисяч невідома

Щонайменше 10 тис. людей залишаються під завалами в місті Мяньчжу китайської провінції Сичуань, що постраждало від потужного землетрусу, передає у вівторок агентство Синьхуа.

Удар підземної стихії відбувся там у понеділок о 14.28 за місцевим часом. Землетрус магнітудою 7,6 забрав близько десяти тисяч життів, доля ще 60 тис. осіб невідома.

В епіцентрі підземних поштовхів зруйновано 80% будівель.

У найбільш постраждалому від підземної стихії повіті Веньчуань без притулку лишилися більше 30 тис. осіб. Їм доводиться перебувати на вулиці під дощем.

До ліквідації наслідків підземної стихії залучено 17 тис. солдатів, їм на допомогу направлено ще 34 тис. військовослужбовців. Рятувальними роботами керує прем`єр Держради КНР Вень Цзябао.

Разом з тим, у Сичуані досі відчуваються залишкові поштовхи. У вівторок зафіксовано 1180 залишкових поштовхів, сила найбільш потужного досягла 6 балів за шкалою Ріхтера.

Газета.ру