Поліція Ізраїлю вилучила архів Ольмерта

Поліція Ізраїлю провела в мерії міста Єрусалиму виїмку документів, що відносяться до часу, коли пост градоначальника займав нинішній прем`єр-міністр країни Ехуд Ольмерт, передає Бі-бі-сі.

Ольмерт звинувачується в отриманні хабарів на суму в сотні тисяч доларів, коли він перебував на посту мера Єрусалиму.

Його нібито підкуповував американський фінансист Моріс "Моше" Таланські.

Таланські і Ольмерт неодноразово зустрічалися в 1990-х роках. Під час цих зустрічей нью-йоркський фінансист нібито передав Ольмерту сотні тисяч доларів готівкою.

Ольмерт визнає, що приймав від Таланські пожертвування у фонди своїх виборчих кампаній на пост мера, але стверджує, що не брав гроші для свого особистого користування.

Поліція у понеділок допитувала Таланські.

Також розслідується причетність Ольмерта до ще декількох корупційних скандалів.

Ці скандали підірвали авторитет Ольмерта, необхідний йому для укладення мирної угоди з палестинцями.

У листопаді минулого року Ольмерт, глава Палестинської автономії Махмуд Аббас і президент США Джордж Буш домовилися досягти мирного врегулювання, яке відкриє шлях до створення палестинської держави до кінця 2008 року.

Ольмерт заявив, що подасть у відставку, тільки якщо прокуратура офіційно пред`явить йому звинувачення.

Минулого тижня, коли в Ізраїлі почали святкувати 60-річчя створення держави, проблеми Ольмерта вперше вийшли на поверхню. На цьому тижні до Ізраїлю прилетить Джордж Буш, який має намір взяти участь в торжествах і при цьому підштовхнути мирний процес.

В ізраїльській опозиції говорять про те, що слідство заважає Ольмерту керувати країною, а в пресі все частіше говорять про можливість відставки уряду і дострокових виборів.

Як очікується, найбільшу вигоду зі всього цього отримає колишній прем`єр і лідер опозиції Біньямін Нетаньягу, указує Бі-бі-сі.

За даними опитувань громадської думки, шість з 10 ізраїльтян не вірять заявам Ольмерта про невинність і упевнені, що скандал ослабляє його позиції на переговорах. Стільки ж вважають, що він повинен піти у відставку.

Ольмерт займає пост прем`єра з 2006 року.