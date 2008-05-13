Путін здивував Захід - Washington Post

Склад нового уряду Володимира Путінадоводить, що він гратиме вирішальну роль в «тандемі» з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Як пише газета The Washington Post, найбільш інтригуючим стало призначення віце-прем`єром Ігоря Сєчина, соратника Путіна, який вважається одним з представників жорсткої лінії Кремля. Крім того, пише газета, здивувало зниження ролі Сергія Іванова, який довгий час вважався можливим наступником Путіна.

Газета.ру