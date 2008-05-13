У Сеулі знищили всю свійську птицю

У столиці Південної Кореї Сеулі знищена вся свійська птиця для того, щоб запобігти подальшому розповсюдженню смертельно небезпечного для людини вірусу пташиного грипу.

Як передає ІТАР-ТАРС, про це повідомив представник адміністрації столиці Південної Кореї. За його словами, в цілому забито понад 15 тис. курей, качок, фазанів та індичок.

Тотальне знищення розпочалося в неділю і проходило на фермах, господарствах при ресторанах, у шкільних живих куточках і в приватних будинках. Не вбивали папуг, які містилися в клітках, і канарок, які не мають можливості контактувати з іншими птахами.

Рішення про знищення було прийняте після того, як 7 травня в Сеулі було вперше зафіксовано появу вірусу пташиного грипу смертельно небезпечному для людини різновиду H5-N1. Від нього загинули фазани на невеликій фермі. Вона знаходиться поруч з популярним парком розваг, який відвідують сотні тисяч людей. Це викликало особливі побоювання властей. Раніше ще два спалахи пташиного грипу було виявлено в районі великого портового міста Пусан.