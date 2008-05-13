Новий землетрус у Китаї

10:50, 13 травня 2008
Світ
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Офісних працівників вивели з приміщень

Фото REUTERS
У китайській провінції Сичуань в місті Ченду стався новий землетрус. Як повідомляє місцеве агентство, офісних працівників вивели з приміщень. Інформації про силу землетрусу поки немає.

 

 

 

 

 

 

Газета.ру

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