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Новий землетрус у Китаї
10:50, 13 травня 2008
Світ
2079
0
Офісних працівників вивели з приміщень
Фото REUTERS
У китайській провінції Сичуань в місті Ченду стався новий землетрус. Як повідомляє місцеве агентство, офісних працівників вивели з приміщень. Інформації про силу землетрусу поки немає.
Газета.ру
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