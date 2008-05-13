Новий землетрус у Китаї

Офісних працівників вивели з приміщень

У китайській провінції Сичуань в місті Ченду стався новий землетрус. Як повідомляє місцеве агентство, офісних працівників вивели з приміщень. Інформації про силу землетрусу поки немає. У китайській провінції Сичуань в місті Ченду стався новий землетрус. Як повідомляє місцеве агентство, офісних працівників вивели з приміщень. Інформації про силу землетрусу поки немає. Газета.ру

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