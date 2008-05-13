Варшаву не влаштовують пропозиції Вашингтона щодо ПРО

Прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК заявив, що "поки що американські пропозиції в питанні ПРО не влаштовують" Варшаву.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, цю заяву він зробив на прес-конференції перед вильотом у Перу на саміт Європейський Союз - Латинська Америка, який пройде в перуанській столиці Лімі 15-16 травня.

"Якщо будуть умови, вигідні для Війська Польського, - в Польщі буде ПРО", - сказав Д.ТУСК. Він додав, що інакше домовленості про розміщення в Польщі американських ракет-перехоплювачів досягти не вдасться.

Впливова польська "Газета виборча" пише, що якщо Вашингтон і Варшава не зможуть домовитися до середини липня цього року, США почнуть шукати інше місце для розміщення бази своїх ракет- перехоплювачів.