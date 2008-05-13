Лужков і не чекав іншої реакції від ”такої” української влади

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ заявляє, що усвідомлено висловив свою позицію щодо статусу Севастополя і припускав, що через це буде оголошений в Україні персоною нон грата.

Про це він сказав в інтерв`ю російській газеті «Известия» від 13 травня ц.р.

«Коли я приїхав на святкування 225-річчя Чорноморського флоту до Севастополя, представники Служби безпеки України попередили мене про те, що я не повинен робити гучних заяв про державну приналежність міста російських моряків. Але моя думка і так всім відома: як приватна особа я не раз озвучував її, і вона кожного разу жваво обговорювалося», - сказав Ю.ЛУЖКОВ.

«Я прекрасно розумів, що з такою Службою безпеки і з такою владою, які там зараз існують, мене оголосять персоною нон грата в Україні - іншої реакції я й не чекав. Але й мовчати не було резону. Зробивши заяву про статус міста, я всього лише підтвердив, що з часом не змінюю своїх поглядів і переконань», - зазначив він.

«Моя совість перед севастопольцями, які святкували своє головне міське свято, чиста», - додав він.

Довідка УНІАН. 10 травня в Сімферопольському аеропорту Ю.ЛУЖКОВУ, відомому своїми заявами про приналежність Криму і Севастополя до Росії, співробітники СБУ вручили письмове попередження про неприпустимість протиправних дій.

11 травня, виступаючи в Севастополі на концерті з нагоди 225-ї річниці заснування Чорноморського флоту РФ, Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання про Севастополь «залишилося невирішеним».

Ю.ЛУЖКОВ зазначив: «Севастополь в 1948 році було виділено як місто, що увійшло до підпорядкування державі. У 1954 році Севастополь не увійшов до числа тих областей, тих територій, які Микита Хрущов передав Україні. І ми говоримо про те, що це питання залишилося невирішеним, ми його вирішуватимемо. Ми його вирішуватимемо на користь тієї правди, на користь тих державних позицій і того державного права, які має Росія по відношенню до своєї військово-морської бази – Севастополя».

12 травня Служба безпеки України заборонила Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд на територію нашої держави.

Того ж дня Міністерство закордонних справ РФ заявило, що розцінює як недружній крок заборону Ю.ЛУЖКОВУ на в`їзд на територію України.

У коментарі Департаменту інформації та друку МЗС Росії наголошується, що Ю.ЛУЖКОВ «висловив лише думку, яка, до речі, співпадає з точкою зору більшості росіян, які болюче сприйняли розпад СРСР, що, як представляється, жодним чином не є замахом на суверенітет України».