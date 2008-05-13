Директор RosUkrEnergo став начальником у Медведєва

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ призначив своїм помічником - начальником контрольного управління Президента РФ виконавчого директора компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), керівника юридичного блоку і члена правління компанії «Газпром» (Росія) Костянтина ЧУЙЧЕНКА.

Про це повідомляє прес-служба Кремля, передає ІТАР-ТАРС.

Загалом, Д.Медведєв призначив шість помічників і п`ять радників Президента РФ, а також прес-секретаря і керівника протоколу голови держави.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG з квітня 2006 року є основним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ «Укргаз-Енерго», а з 2008 року і через НАК «Нафтогаз України».

50% компанії RosUkrEnergo належить російському газовому монополістові ВАТ «Газпром», 45% - українському бізнесменові Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСИНУ.

Костянтин Анатолійович Чуйченко (1965 р.н.) закінчив юридичний факультет Ленінградського державного університету, де вчився в одній групі з Дмитром Медведєвим. У 1989-1992 рр. служив в органах державної безпеки на офіцерських посадах. З 2001 р. - у ВАТ «Газпром», з 2004-го, одночасно, виконавчий директор RosUkrEnergo AG.