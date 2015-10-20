Новим прем'єр-міністром Канади став Джастін Трюдо

На цьому посту він змінив Стівена Харпера, який пробув прем'єром 9 років. Згідно з попередніми підрахунками голосів, більша частина місць в парламенті дістанеться лібералам вперше за 9 років, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Канаді пройдуть парламентські вибори, які стануть викликом для прихильника санкцій Заходу проти РФ Харпера

Хоча Джастін Трюдо, син колишнього прем'єр-міністра П'єра Трюдо, підтримує боротьбу з екстремістським угрупованням "Ісламська держава", він вважає, що Канада повинна припинити авіаудари в Сирії, а замість цього зосередитися на навчанні та підготовці збройної опозиції.

Батько Джастіна Трюдо, П'єр Трюдо, вважається батьком модернізації Канади.

На загальних виборах обираються 338 депутатів федерального парламенту в Оттаві. Прем'єр-міністром стає лідер партії, яка заручилася підтримкою більшості депутатів парламенту.

Третьою партією в парламенті, згідно з підрахунками голосів, стане Нова лівоцентристська демократична партія.