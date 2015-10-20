Туреччина: робота над планом щодо Асада вже у процесі

Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох високопоставлених чиновників турецького уряду.

«Робота над планом того, коли Асад залишить свою посаду, в процесі... Асад може залишитися на шість місяців, і ми приймаємо це, тому що будуть гарантії його уходу», - сказав один з джерел на умовах анонімності.

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Джерело додало, що їм вдалося просунутися вперед у цьому питанні "певною мірою з США та іншими членами». Тим не менш, за його словами, поки що «немає точного рішення про те, коли почнеться період у шість місяців, але ми думаємо, що це відбудеться досить скоро».

Як повідомляв УНІАН, раніше посол Сирії в РФ назвав Ердогана "психом", звинувативши його у створенні міграційної кризи в Європі.