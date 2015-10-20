Трюдо: Канада повертається у світову політику - BBC
Канада повертається на світову політичну сцену, заявив лідер Ліберальної партії, яка перемогла на виборах, Джастін Трюдо, виступаючи перед прибічниками в Отаві.
Про це повідомляє BBC Україна.
"Я хочу сказати друзям цієї країни у всьому світу - багато хто з вас хвилювались, що Канада за останні 10 років втратила свій співчутливий та конструктивний голос у світі. У мене є для вас просте повідомлення. Від імені 35 млн канадців - ми повернулись", - сказав пан Трюдо.
Пан Трюдо також пообіцяв презентувати "не лише інакший уряд, а кращий".
Канадська Ліберальна партія здобула рішучу перемогу на парламентських виборах, обігнавши Консервативну партію і таким чином завершивши дев'ятирічне правління консерваторів у країні.
Читайте такожНа парламентських виборах у Канаді перемагає Ліберальна партія
Лідер партії Джастін Трюдо - син попереднього прем'єр-міністра країни П'єра Трюдо - сформує новий уряд.
Чинний прем'єр Стівен Гарпер визнав свою поразку на цих виборах.