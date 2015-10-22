У МЗС РФ заявили, що бойовики у Сирії отримують підтримку з-за кордону
15:59, 22 жовтня 2015Світ
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Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що групи терористів в Сирії продовжують отримувати підтримку з-за кордону, що ускладнює боротьбу з ними.
Захарова / REUTERS
Про це повідомляє ТАСС.
«У нас є інформація, що терористичні угруповання продовжують отримувати підтримку з-за кордону. Зрозуміло, що без такої підтримки перемога над терористами була б досягнута набагато швидше», - розповіла вона.
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Раніше в російському МЗС заявили, що повідомлення західних ЗМІ про загибель росіян в Сирії внаслідок авіаударів є частиною інформаційної війни.
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