У МЗС РФ заявили, що бойовики у Сирії отримують підтримку з-за кордону

15:59, 22 жовтня 2015
Світ
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Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що групи терористів в Сирії продовжують отримувати підтримку з-за кордону, що ускладнює боротьбу з ними.

Захарова / REUTERS

Про це повідомляє ТАСС.

«У нас є інформація, що терористичні угруповання продовжують отримувати підтримку з-за кордону. Зрозуміло, що без такої підтримки перемога над терористами була б досягнута набагато швидше», - розповіла вона.

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Раніше в російському МЗС заявили, що повідомлення західних ЗМІ про загибель росіян в Сирії внаслідок  авіаударів є частиною інформаційної війни.

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