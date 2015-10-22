Путін: якщо бійка неминуча, бити треба першим

Про це він зазначив під час виступу на Міжнародному дискусійному клубі "Валдай" в Сочі, передає Українська правда.

"Ще 50 років тому Ленінградська вулиця мене навчила одному правилу: якщо бійка неминуча, бити треба першим", - сказав президент Російської Федерації.

"Загроза терористичних ударів в Росії від наших дій в Сирії, запевняю вас, стала ні більшою, ні меншою. Вона була і є, на жаль", - вважає він.

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"Ось ми не нічого не робили в Сирії, що змусило терористів завдати удару у Волгограді на залізничному вокзалі? Нічого. Просто їхня людиноненависницька ментальність, ставлення до життя людей, боротьба з Росією як такою. Тому краще нам воювати з ними там, ніж чекати тут", - заявив Путін.