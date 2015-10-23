У мережі з'явилося відео застосування РФ вогнеметних систем "Солнцепек" у Сирії

Відео застосування цих систем залпового вогню калібру 220-мм поширена офіційним каналом сил національної оборони Сирії.

На цьому відео видно, як боєприпаси ТОС-1А вражають позиції повстанців в горах в провінції Латакія.

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Варто відзначити, що реактивні снаряди важких вогнеметів володіють невеликим радіусом дії (3-4 км), однак їх термобаричні боєприпаси мають надзвичайно сильний вражаючий ефект. Так, температура в епіцентрі вибуху підвищується до тисячі градусів, гарантовано спалюючи все живе на відкритій місцевості або в укриттях. Крім того, об'ємний вибух спалює атмосферний кисень, що різко зменшує тиск, і ті, хто вижив, все одно загинуть від розриву внутрішніх органів.

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Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR) говорить про мінімум 127 цивільних осіб, які загинули через російські авіаудари на сьогоднішній день.

Президент РФ Володимир Путін продовжує пояснювати втручання Москви у внутрішні справи Сирії боротьбою з "Ісламським державою". Тим не менше, більшість російських авіаударів були спрямовані проти повстанців, які виступають проти ІД і правлячого режиму президента Башара Асада.