Обвинувачений у справі Нємцова просить Путіна відправити його воювати до Сирії

Про це повідомляє «Москва».

У листі, який є в розпорядженні агентства, Дадаєв звертається до президента з проханням дати можливість "довести свою невинність».

«Якщо знадобиться, я б хотів взяти участь у військовій кампанії на території Сирії проти ІДІЛ», - йдеться в листі.

Дадаєв зазначає, що, на його думку, він був незаконно затриманий, і єдиний доказ його провини - визнання, яке є вимушеним самооговором у зв'язку з загрозою застосування до нього фізичного насильства, несумісного з менталітетом та віросповіданням.

Обвинувачений у справі про вбивство політика також нагадує, що є кавалером ордена Мужності, володарем медалі «За відвагу», учасником бойових дій на Північному Кавказі і ветераном бойових дій.

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Як заявив радіостанції «Говорить Москва» адвокат Дадаєва Шамсудін Цакаєв, його підзахисний звернувся до глави держави після заяви глави Чечні Рамзана Кадирова про готовність відправити бійців до Сирії.

За словами адвоката, Рамзан Кадиров раніше звертав увагу на патріотизм і особисті якості Заура Дадаєва.

Як повідомляв УНІАН, Нємцов був убитий в Москві в ніч на 28 лютого. Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на стороні терористів воюють російські війська.

Слідство вважає, що основним мотивом у справі про вбивство Нємцова є мотив політичної або релігійної ненависті.