На виборах до польського парламенту можуть потрапити сім партій - ЗМІ
Опозиційна партія Право і Справедливість (лідер Ярослав Качинський) у переддень голосування на парламентських виборах у Польщі залишається лідером перегонів і може розраховувати на 32% голосів виборців.
Такі результати опитування, проведеного компанією Millward Brown на замовлення телеканалу TVN, повідомляє Польське радіо.
Правляча нині партія Громадянська платформа натомість може розраховувати на 20% голосів виборців.
Загалом, за результатами опитування до парламенту увійдуть сім партій.
Окрім ПіС та Платформи, до Сейму мають шанси потрапити Об'єднані ліві сили (9% голосів), Сучасна (8%), Кукіз'15 та КОРВіН (по 6% голосів), а також Польська селянська партія (5% підтримки).
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До парламенту не увійде партія Разом – її підтримують лише 1% опитаних.
Нагадаємо, голосування на парламентських виборах у Польщі пройде вже у цю неділю. О 22-й за київським часом стануть відомі перші дані екзит-полів. Попередні результати виборів ЦВК оприлюднить у понеділок, а остаточні – ймовірно, у вівторок.
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Раніше УНІАН повідомляв, що на минулих в неділю, 18 жовтня, у Швейцарії на парламентських виборах перемагає права Швейцарська народна партія (ШНП, UDC).