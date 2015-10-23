На виборах до польського парламенту можуть потрапити сім партій - ЗМІ

Такі результати опитування, проведеного компанією Millward Brown на замовлення телеканалу TVN, повідомляє Польське радіо.

Правляча нині партія Громадянська платформа натомість може розраховувати на 20% голосів виборців.

Загалом, за результатами опитування до парламенту увійдуть сім партій.

Окрім ПіС та Платформи, до Сейму мають шанси потрапити Об'єднані ліві сили (9% голосів), Сучасна (8%), Кукіз'15 та КОРВіН (по 6% голосів), а також Польська селянська партія (5% підтримки).

Читайте такожНа парламентських виборах у Канаді перемагає Ліберальна партія

До парламенту не увійде партія Разом – її підтримують лише 1% опитаних.

Нагадаємо, голосування на парламентських виборах у Польщі пройде вже у цю неділю. О 22-й за київським часом стануть відомі перші дані екзит-полів. Попередні результати виборів ЦВК оприлюднить у понеділок, а остаточні – ймовірно, у вівторок.

Читайте такожНа виборах у Португалії лідирують правоцентристи - ЗМІ

Раніше УНІАН повідомляв, що на минулих в неділю, 18 жовтня, у Швейцарії на парламентських виборах перемагає права Швейцарська народна партія (ШНП, UDC).