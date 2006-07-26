МЗС дає ”гарячі телефони” в Грузії

Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Грузії транзитом через територію Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, у зв’язку із закриттям російською стороною контрольно-пропускного пункту „Казбегі-Верхній Ларс” - єдиного на цей час легітимного наземного КПП на кордоні між Грузією та Російською Федерацією, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від відвідування Грузії транзитом через територію Російської Федерації та переважно використовувати шляхи повітряного та морського сполучення між Україною та Грузією.

Це пов’язано з тим, що по всій ділянці кордону між Грузією та Російською Федерацією перетин для автотранспорту можливий лише через територію невизнаних Республіки Абхазія та Південна Осетія, які не контролюються грузинською владою.

МЗС України звертається до українських громадян, які потрапили у скрутне становище на території Республіки Абхазія та Південної Осетії, з проханням терміново зв’язатися з Посольством України в Грузії (тел.: +99532311454, +99532311161), Консульським агентством України в Батумі (тел.: +99522231600) та Генеральним консульством України в Ростові-на-Дону (тел.: +78632270549, +78632270551).

Як повідомляв УНІАН, МВС Грузії проводить в Кодорській ущелині поліцейську операцію із затримання колишнього уповноваженого президента Грузії в ущелині Емзара КВІЦІАНІ і його прихильників, які оголосили про непокору владі.