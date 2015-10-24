У Сирії знищили ватажка філіалу "Аль-Каїди" - Daily Mail
18:16, 24 жовтня 2015Світ
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За інформацією видання, в "Джабхат ан-Нусра" підтвердили загибель ватажка.
REUTERS
Один з лідерів екстремістського угруповання "Джабхат ан-Нусра" (філія "Аль-Каїди" в Сирії) Абу Сулейман аль-Масрі вбито на півночі країни.
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Daily Mail.
За інформацією видання, у "Джабхат ан-Нусра" підтвердили загибель ватажка.
За попередніми даними, терориста було вбито поблизу сирійського міста Алеппо. Причини і обставини його смерті поки не встановлені.
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