У Сирії знищили ватажка філіалу "Аль-Каїди" - Daily Mail

Один з лідерів екстремістського угруповання "Джабхат ан-Нусра" (філія "Аль-Каїди" в Сирії) Абу Сулейман аль-Масрі вбито на півночі країни.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Daily Mail.

За інформацією видання, у "Джабхат ан-Нусра" підтвердили загибель ватажка.

За попередніми даними, терориста було вбито поблизу сирійського міста Алеппо. Причини і обставини його смерті поки не встановлені.