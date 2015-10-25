Автомобіль протаранив урочисту ходу в США: 3 загиблих
Інцидент стався в суботу, 24 жовтня, в місті Стилуотер під час урочистої ходи, яку організовав університет штату.
Три особи загинуло і ще близько 30 отримали поранення в результаті ДТП в американському штаті Оклахома, повідомляють РИА Новости з посиланням на Sports Illustrated.
"Інцидент стався в суботу вранці в місті Стилуотер під час урочистої ходи, організованої університетом штату. З невстановленої наразі причини в натовп людей на великій швидкості врізався легковий автомобіль. Частина постраждалих була терміново доставлена в лікарню на вертольоті. Відомо, що дві особи знаходяться в критичному стані", - говориться в повідомленні.
Зазначається, що поліція з'ясовує обставини події та особу людини, яка перебувала за кермом автомобіля.
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Як повідомляв УНІАН, 3 особи отримали поранення в результаті стрілянини в університеті міста Нешвілл в американському штаті Теннессі.