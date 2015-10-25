Сьогодні в Польщі обирають новий парламент

Про це повідомляє "Польське радіо".

Як зазначається у повідомленні, це вже дев’яті парламентські вибори після початку демократичних перетворень 1989 року.

Громадяни Польщі загалом мають обрати 460 депутатів Сейму (нижня палата парламенту)і 100 депутатів Сенату (верхня палата).

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За місце в Сеймі борються 7896 кандидатів, у Сенаті – 425 осіб. Середній вік кандидата на депутата Сейму в цих виборах - 42 роки, кандидата на сенатора - 53 роки.

Правом голосу володіють понад 30,5 мільйонів громадян Польщі.

Відкрито понад 27 тисяч дільниць, зокрема закордоном.

За перебігом голосування стежить Державна виборча комісія, яка оголосить загальні офіційні підсумки виборів у вівторок, 27 жовтня.

Як відомо, за два тижні до виборів у Польщі лідерство утримувала консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС). За даними попередніх опитувань, ПіС можуть набрати 36%, правляча "Громадянська платформа" - 24 %.