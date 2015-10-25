У Польщі на виборах до Сейму перемагає партія Качинського "Право і Справедливість"

Як повідомляє Польське радіо, за даними екзит-полу, проведеного компанією IPSOS на замовлення телеканалів TVP і TVN, у новообраному польському Сеймі засідатимуть представники 5 партій.

"Перемога на парламентських виборах передбачувано дісталася опозиційній право-консервативній партії Право і справедливість – 39,1% голосів виборців (242 мандати з 460)", - йдеться у повідомленні.

На другому місці йде правляча партія Громадянська платформа – 23,4%.

Також до Сейму потрапляють партії: Кукіз’15 - 9 %, «Сучасна» («Nowoczesna») – 7,1 % та Польська селянська партія - 5,2 %.

Таким чином, без місць у парламенті залишаються інші учасники кампанії: блок Об’єднані ліві (6,6 %), партія КОРВіН (4,9 %) та партія «Разом» (3,9 %).

Виборчий поріг на виборах до польського Сейму становить 5%, для блоків партій – 8%.

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За попередніми підрахунками, явка виборців наблизилася до 51,6 %.

Названі цифри є даними екзит-полу станом на 18:00 варшавського часу, за кілька годин будуть оголошені дані опитування станом на 21:00. ЦВК Польщі обіцяє оголосити офіційні результати виборів у вівторок, 27 жовтня.