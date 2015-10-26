В Омську баштовий кран впав на дорогу, вбивши чотирьох людей (відео)

Як йдеться в повідомленні Слідчого комітету РФ по Омській області, 26 жовтня близько 17:00 на вулиці Маршала Жукова в Омську в районі будинку №111 в результаті падіння баштового крана на проїжджу частину було травмовано шестеро осіб, четверо з яких померли.

За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 216 КК РФ (порушення правил безпеки при веденні будівельних і інших робіт, що призвело смерть з необережності двох і більше осіб).

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За попередніми даними слідства, на будівельному майданчику торгово-виставкового комплексу з готелем сталося падіння баштового крана на автомобілі Toyota RAV4 і "ГАЗель-Соболь". В результаті падіння крана померли водій та пасажирка автомобіля Toyota, а також малолітня дитина, що їхала у машині. Крім того, друга дитина у віці 5 років з цього автомобіля, водій іншого автомобіля і кранівник були госпіталізовані з різними травмами. Незважаючи на надану медичну допомогу, згодом у лікарні водій "Газелі" помер.

Ведуться слідчі дії, спрямовані на встановлення компанії, якій належить кран, а також причин його падіння і травмування потерпілих.