Міноборони РФ показало три нових авіаудари по Сирії (відео)

Протягом минулої доби російська авіація в Сирії продовжила бомбити нібито об'єкти інфраструктури терористичного угруповання "Ісламська держава".

Три відповідних відео авіаударів Міноборони РФ опублікувало на своєму каналі в Youtube.

На записах нібито зафіксовано удари авіації РФ по базі прийому та підготовки бойовиків в провінції Дамаск, району бойовиків в провінції Хама і укріпленого опорного пункту бойовиків в провінції Латакія.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на запевнення російської сторони, що удари наносяться тільки по позиціях угрупування «Ісламська держава» або інших «терористів»,майже 80% російських авіаударів у Сирії припали по районах, які ІД не контролює.

Як показав аналіз, більша частина ударів була здійснена в районах, які утримують інші угруповання, що протистоять режиму сирійського президента Башара Асада, в тому числі відгалуження "Аль-Каїди", але також і повстанці, яких підтримує Вашингтон і його союзники.