Батьки загиблого у Сирії 19-річного контрактника з РФ відмовилися вірити у самогубство сина

Кореспонденти поговорили з Олександром і Світланою Костенко у них вдома. За їх словами, Вадим Костенко дзвонив недавно та здавався дуже життєрадісним. Його мати сказала, що ніколи не повірить у версію самогубства. Кожен день батьки говорили з ним по телефону, останній раз він дзвонив в минулу суботу.

Олександр Костенко розповів, що їм повідомили про причини самогубства - проблема з дівчиною. «Він би ніколи такого не зробив. Я добре знаю свого сина», - сказав він.

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У самогубство відмовилися повірити також і молодша сестра контрактника Катя і його тітка Ганна Мусієнко. За їх словами, Вадим Костенко збирався одружитися на своїй дівчині.

Командир частини, де служив Вадим Костенко, повідомив батьків про похорон, які відбудуться у середу.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня блогер Руслан Левієв опублікував розслідування активістів групи Conflict Intelligence Team. Вони перевіряли повідомлення про загибель російського контрактника в Сирії. Пізніше інформацію про смерть контрактника підтвердив один з його близьких родичів.

Пізніше інформацію про смерть контрактника підтвердили в Міноборони. Там повідомили, що військовослужбовець покінчив життя самогубством. У відомстві вважають, що у нього були проблеми з дівчиною. Колишній товариш по службі Костенка, який спілкувався з "Дождем" на умовах анонімності, висловив сумнів, що це дійсно могло послужити причиною. «Це не той чоловік, який би міг це зробити», - вважає він.

Відзначимо, напередодні розвідка Міноборони України повідомила, що з Сирії у Севастополь було доставлено тіла 26 загиблих військовослужбовців зі складу 810 окремої бригади морської піхоти (Севастополь) Берегових військ Чорноморського флоту.

За її даними, у зв'язку з неможливістю російського командування забезпечити нормальні санітарно-гігієнічні умови перебування, відмічаються масові випадки інфекційних захворювань особового складу ЗС РФ на території Сирії.