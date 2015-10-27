Пекін зробив "перше китайське попередження" есмінцю США, що знаходиться біля островів КНР

Про це заявили в міноборони Китаю, передає Reuters

Між тим в оборонному відомстві також наголосили, що військові будуть приймати всі необхідні заходи для захисту інтересів країни.

Раніше повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ Китаю Чжан Есуй викликав посла США Макса Бокуса для того, щоб вручити йому протест у зв'язку із знаходженням американського есмінця в Південно-Китайському морі.

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Глава китайського МЗС Ван І раніше закликав Сполучені Штати обачно діяти в Південно-Китайському морі, після того як ВМС США почали патрулювання створених Китаєм островів.

На території островів архіпелагу Спратлі претендують відразу шість держав - В'єтнам, Китай, Тайвань, Малайзія, Філіппіни і Бруней. На островах зафіксовані великі запаси нафти і газу і присутні військовослужбовці перерахованих країн.