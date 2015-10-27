Wikileaks опублікував секретну антипіратську угоду Транстихоокеанського партнерства

Про це повідомляє австралійський сайт news.com.au.

Ця угода передбачає тиск на всіх причетних до піратства. Провайдерів інтернету зобов'яжуть видавати деталі про нелегальні завантаження захищеного авторським правом контенту, а також вести спостереження за системними піратами. Витрати на цю діяльність покладуть на самих інтернет-провайдерів. Також вони повинні будуть оперативно видаляти або обмежувати доступ до контенту, розташованому в їх мережах або системах, після отримання фактичної інформації від правовласника про порушення.

Крім того, в документі TPP йдеться про вимогу внести зміни в закони всіх країн тихоокеанського регіону, що полегшить мейджорам переслідування порушників їх прав у судах, включаючи роботу з провайдерами. Переслідування буде залежати від завданих правовласнику збитків, як у рамках уже недоотриманого прибутку, так і з урахуванням майбутніх втрат.

Країни тихоокеанського регіону включають США, Мексику, Канаду, Австралію, Японію, Малайзію, Чилі, Сінгапур, Перу, В'єтнам, Нову Зеландію і Бруней. Повідомляється, що ці 12 країн, сукупний ВВП яких становить 40% від світового, вже обговорили угоду і готові підписати її. Тепер вона має бути втілена в національних законах всіх підписантів. Документ датований 5 жовтня 2015.