Майкл Джексон знову очолив список найбагатших померлих знаменитостей

Сукупний дохід Майкла Джексона з моменту смерті в 2009 році досяг $1,1 млрд, повідомляє ZN.UA з посиланням на Forbes. На другій сходинці рейтингу розмістився Елвіс Преслі, ім'я якого в цьому році принесло дохід $55 млн. Третє місце зайняв Чарльз Шульц, творець мультсеріалу Peanuts, дохід його спадкоємців у цьому році склав $40 млн, більшість з яких були отримані з відрахувань за ліцензійне використання мультсеріалу.

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Замикають п'ятірку лідерів Боб Марлі, спадкоємці якого в цьому році отримали дохід в $21 млн, і Елізабет Тейлор, ім'я якої в цьому році принесло $20 млн. У список також впошли Пол Уокер, спадкоємці якого отримали дохід в $10,5 млн завдяки успіху фільму "Форсаж 7", Альберт Ейнштейн ($11 млн), Френк Сінатра, Брюс Лі, Джоан Ріверс, Джордж Харрісон, Річард Роджерс, Джимі Хендрікс, Джонні Кеш і Курт Кобейн.

Майкл Джексон уже очолював список найбагатших померлих знаменитостей в 2013 році. Тоді його ім'я принесло $160 млн річного доходу.