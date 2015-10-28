Білий дім: США не мають наміру здійснювати великі наземні операції проти ІД

Про це під вівторок в ході брифінгу журналістам заявив офіційний представник Білого дому Ерік Шульц, передає ТАСС.

"Як раніше президент дав чітко зрозуміти, у нас немає наміру здійснювати довготривалі, широкомасштабні бойові операції на зразок тих, які наша країна проводила в Іраку та Афганістані", - сказав Шульц. "Але ми, тим не менш, зберігаємо можливість проводити обмежені операції з партнерами, якщо обставини це дозволяють", - додав він.

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В якості прикладу представник Білого дому навів нещодавню спецоперацію по порятунку заручників з в'язниці в районі міста Хавиджа в провінції Кіркук на півночі Іраку, в ході якої спецназ США, як стверджують в Пентагоні, грав допоміжну роль, тоді як головна відводилася курдським збройним формуванням.

Як повідомляв УНІАН раніше, за словами міністра оборони США Ештона Картера, американські війська посилять тиск на бойовиків "Ісламської держави" в Сирії та Іраку, підтримуючи місцеві сили розширеної повітряною кампанією і окремими діями на землі. Картер заявив, що США підтримають місцеві сили "ударами з повітря або прямими діями на землі".