Білий дім: США не мають наміру здійснювати великі наземні операції проти ІД

01:23, 28 жовтня 2015
Світ
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США як і раніше не мають наміру здійснювати великі наземні військові операції проти терористичного угрупування "Ісламська держава", залишаючи для себе можливість проводити лише обмежені окремі операції зі своїми партнерами.

REUTERS

Про це під вівторок в ході брифінгу журналістам заявив офіційний представник Білого дому Ерік Шульц, передає ТАСС.

"Як раніше президент дав чітко зрозуміти, у нас немає наміру здійснювати довготривалі, широкомасштабні бойові операції на зразок тих, які наша країна проводила в Іраку та Афганістані", - сказав Шульц. "Але ми, тим не менш, зберігаємо можливість проводити обмежені операції з партнерами, якщо обставини це дозволяють", - додав він.

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В якості прикладу представник Білого дому навів нещодавню спецоперацію по порятунку заручників з в'язниці в районі міста Хавиджа в провінції Кіркук на півночі Іраку, в ході якої спецназ США, як стверджують в Пентагоні, грав допоміжну роль, тоді як головна відводилася курдським збройним формуванням.

Як повідомляв УНІАН раніше, за словами міністра оборони США Ештона Картера, американські війська посилять тиск на бойовиків "Ісламської держави" в Сирії та Іраку, підтримуючи місцеві сили розширеної повітряною кампанією і окремими діями на землі. Картер заявив, що США підтримають місцеві сили "ударами з повітря або прямими діями на землі".

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