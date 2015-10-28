У Держдуму через колектор проник чоловік з вибухівкою - активіст

Про це у своєму твіттері написав заступник голови Громадської спостережної комісії Москви Павло П'ятницький.

"Співробітники ФСО затримали на території Думи невідомого. Проник через колектор. В колекторі зараз шукають вибуховий пристрій. Передбачалося, що це навчальна тривога. Однак, реакція співробітників ФСО, які забезпечують контроль за входом в будівлю, інша. Всі напружені", - написав активіст.

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Пізніше П'ятницький підтвердив інформацію про інцидент.

"Інформація щойно підтвердилася. Дійсно, оперативно і жорстко затриманий чоловік. Обставини з'ясовуються. Пошук СВУ триває. За непідтвердженою інформацією - вибуховий пристрій в колекторі виявлено. Викликані сапери. Навколо Думи посилені пости ФСТ", - написав він.

У той же час зам керівника апарату Держдуми Юрій Шувалов спростував інформацію про пошук саморобного вибухового пристрою в будівлі нижньої палати парламенту РФ. "Ніяких пригод сьогодні в Державній Думі не відбувалося", - заявив він ТАСС.