У Москві почали продавати футболки "Підтримай Асада!" (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що російський літак на карті Сирії навіть популярніший за одяг із Путіним та зеленими чоловічками.

Читайте такожУ Мінську хлопця змусили зняти і розтоптати футболку з Путіним (фото)

За словами продавців, щодня доводиться завозити нові партії і розширяти асортимент. Зокрема, малювати на футболках інші види літаків і шити моделі для жінок та дітей.