У Москві почали продавати футболки "Підтримай Асада!" (відео)
00:29, 30 жовтня 2015Світ
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Футболки з написом "Підтримай Асада!", які почали продаватися у Москві, вже стали хітом продажів.
У Москві почали продавати футболки "Підтримай Асада!" / скріншот відео/tsn.ua
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зазначається, що російський літак на карті Сирії навіть популярніший за одяг із Путіним та зеленими чоловічками.
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За словами продавців, щодня доводиться завозити нові партії і розширяти асортимент. Зокрема, малювати на футболках інші види літаків і шити моделі для жінок та дітей.
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