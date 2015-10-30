У Москві почали продавати футболки "Підтримай Асада!" (відео)

00:29, 30 жовтня 2015
Світ
539 0

Футболки з написом "Підтримай Асада!", які почали продаватися у Москві, вже стали хітом продажів.

скриншот видео/tsn.ua

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що російський літак на карті Сирії навіть популярніший за одяг із Путіним та зеленими чоловічками.

Читайте такожУ Мінську хлопця змусили зняти і розтоптати футболку з Путіним (фото)

За словами продавців, щодня доводиться завозити нові партії і розширяти асортимент. Зокрема, малювати на футболках інші види літаків і шити моделі для жінок та дітей. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter