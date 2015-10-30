У Флориді загорівся літак з пасажирами (відео)
У штаті Флорида (США) в аеропорту Форт-Лодердейл загорівся літак із пасажирами.
Повітряне судно мало прямувати в Каракас, повідомляє CNN.
Під час руху по рульовій доріжці в бік злітно-посадкової смуги у авіалайнера Boeing-767 компанії Dynamic International Airways загорівся лівий двигун.
#URGENTE#FortLauderdale#Miami#29Oct video relato de Pasajera de Dynamic Airways: "Se quemó el avión" @DolarTodaypic.twitter.com/gvHAZSN7In
— Myteks Media Labs (@myteks) October 29, 2015
В результаті інциденту постраждали 17 осіб, які були доставлені в місцевий медичний центр. Усього на борту літака перебував 101 пасажир.
Scene at #FLLpic.twitter.com/wyRQ8yk1R6
— Joel Braunold (@braunold) October 29, 2015
Ймовірною причиною загоряння став витік палива, який помітили і про що попередили пілоти лайнера, який слідував за бортом Dynamic Airways.
Раніше УНІАН повідомляв, що пасажирський літак авіакомпанії British Airways загорівся на початку вересня на злітно-посадковій смузі аеропорту міста Лас-Вегас (штат Невада). Згідно з попередньою інформацією, причиною пожежі стало загоряння одного з двигунів.