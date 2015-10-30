Непізнані літаки нанесли удари по позиціях бойовиків ІД в Лівії - ЗМІ
05:01, 30 жовтня 2015Світ
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Непізнані військові літаки завдали ударів по позиціях бойовиків "Ісламської держави" в районі лівійського міста Сирт.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Наголошується, що це вже другий авіаудар по позиціях ІД в Сирті за поточний місяць. При цьому, ні міжнародно визнаний уряд Лівії, ні інші угруповання поки не взяли на себе відповідальність за авіаудари.
"Ми почули військові літаки близько півночі, потім були потужні вибухи", - зазначили виданню свідки.
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Інформації про постраждалих не повідомляється.
Раніше УНІАН повідомляв, що уряди США і п'яти країн Євросоюзу - Франції, Німеччини, Італії, Британії та Іспанії - підтримали створений в Лівії уряд національної єдності.
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