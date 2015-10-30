Під авіабомбами у Сирії загинув німецький репер-ісламіст

Під час повітряної атаки ВПС США в Сирії загинув німецький репер-ісламіст Денис Касперт, передає Associated Press.

За словами представника міністерства оборони США, німецький репер був убитий 16 жовтня під час повітряної атаки міста Ракка.

Як повідомляє The Local, Касперт вступив до лав «Ісламської держави» в 2012 році. Він неодноразово з'являвся на відеоплівках «Ісламської держави». Цього року Держдепартамент США оголосив Касперта міжнародним терористом. За словами прес-секретаря міністерства оборони США Джеймса Бріндла, Касперт був міжнародним терористом і вербувальником ІД.

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Представник міністерства внутрішніх справ Німеччини, який стежив за підозрюваними екстремістами, сказав журналістам: «Людина, якого оголосили загиблим, помирав вже кілька разів, тому в цей раз не можна ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію».

Касперт виступав під сценічним псевдонімом Deso Dogg і завершив свою кар'єру після приєднання до ісламістів.