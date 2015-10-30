Міноборони Росії відрапортувало про бомбардування у Сирії за місяць

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Минув місяць з початку дій російської авіагрупи у САР і настав час підвести деякі підсумки. Всього за місяць наші літаки здійснили 1391 бойовий виліт, знищивши при цьому 1623 об'єкти терористів», - заявив глава Головного оперативного управління Генштабу Андрій Картаполов.

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За словами Картаполова, знищено 249 пунктів зв'язку, 51 табір підготовки, 35 заводів і майстерень, 131 склад, 371 опорний пункт і 786 польових таборів і баз.

Як повідомляв УНІАН, Сирійська обсерваторія з прав людини (SOHR) говорить про мінімум 127 цивільних осіб, які загинули через російські авіаудари.

Президент РФ Володимир Путін продовжує пояснювати втручання Москви у внутрішні справи Сирії боротьбою з "Ісламською державою". Тим не менше, більшість російських авіаударів були спрямовані проти повстанців, які виступають проти ІД і правлячого режиму президента Башара Асада.

Інститут з вивчення війни говорить, що немає ніякої присутності терористів "Ісламської держави" в Хомсі. Аналітики кажуть, що президент Сирії Башар аль-Асад зацікавлений у контролі над містом, через який проходить ключова траса. Цей шлях зв'язує область з Дамаском на південь, а Алеппо на північ.

Раніше в Державному департаменті США повідомили, що менше 10% ударів російської авіації спрямовані на позиції ІДІЛ, частіше під удари потрапляють повстанці, які виступають проти режиму Асада.

Росія відмовилася приєднатися до очолюваної Сполученими Штатами міжнародної коаліції в боротьбі проти бойовиків "Ісламського держави Іраку і Леванту" (ИГИЛ).