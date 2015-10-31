В Єгипті зазнав аварії російський цивільний літак - ЗМІ
09:41, 31 жовтня 2015Світ
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У центральній частині Синайського півострова Єгипту зазнав аварії цивільний авіалайнер.
На борту літака перебували близько 200 пасажирів / Flickr/ kingair42
За інформацією телеканалу Sky News Arabia, йдеться про російський літак, на борту якого перебували близько 200 пасажирів, передає Lenta.ru.
Більшість з них були громадянами Росії. Єгипетська влада веде пошуки уламків лайнера.
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У свою чергу в Росавіації повідомили, що Airbus авіакомпанії "Когалимавіа" зник з екранів радарів у районі Ларнаки, передає РІА Новости. Це сталося через 23 хвилини після зльоту.
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