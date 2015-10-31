В Єгипті зазнав аварії російський цивільний літак - ЗМІ

За інформацією телеканалу Sky News Arabia, йдеться про російський літак, на борту якого перебували близько 200 пасажирів, передає Lenta.ru.

Більшість з них були громадянами Росії. Єгипетська влада веде пошуки уламків лайнера.

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У свою чергу в Росавіації повідомили, що Airbus авіакомпанії "Когалимавіа" зник з екранів радарів у районі Ларнаки, передає РІА Новости. Це сталося через 23 хвилини після зльоту.