Бойовики ІД взяли на себе відповідальність за катастрофу російського лайнера у Єгипті

Про це повідомляє агентство Reuters.

При цьому опитані Лентою.ру експерти наголошуть, що версії про ураження літака із землі за допомогою систем ППО слід визнати безпідставними.

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За словами фахівців, бойовики, які перебувають у регіоні, включаючи угруповання радикальних ісламістів, не мають систем, здатних вражати повітряні цілі на висотах більше 3-4 тисяч метрів. Літак, судячи з інформації сайту flightradar, почав різко втрачати висоту, перебуваючи на ешелоні понад 10 тисяч метрів.

Раніше джерело у службі безпеки Єгипту заявляло, що не було жодних ознак того, що російський літак, який розбився на півострові Синай у суботу, був збитий.