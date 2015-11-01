У РПЦ і Держдумі РФ зв'язали аварію російського літака А321 з "шабашем" Хелловіна

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Пам'ять не повинна бути разовою. У наступному році, 31 жовтня, жалоби вже не буде оголошено. І що? Значить, цей шабаш, ці танці на кістках продовжаться? Я вважаю, в Петербурзі це неприпустимо», - заявив Нілов.

Він вже направив звернення губернатору Георгію Полтавченко і московському меру Сергію Собяніну з проханням заборонити святкування ночі перед Днем всіх святих у двох столицях.

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«Назавжди буду просити заборонити, тому що ці дати на багато-багато десятиліть повинні залишитися в пам'яті. Для того, щоб вони залишилися в пам'яті, неприпустимо їх поєднувати з такими шабашами», - додав парламентарій.

За його словами, святкувати Хелловін варто заборонити як 30 жовтня, напередодні Дня жертв політичних репресій, так і 31 жовтня, коли в Єгипті розбився російський літак.

У той же час Патріарх Російський і всієї Русі Кирил висловив здивування тим, що люди можуть в день жалоби святкувати Хелловін в нічних клубах, повідомляє МК.

Він закликав молитися про те, щоб «Господь не покарав цих людей».

«Щоб ніяке бажання заробити гроші не давало людям свободи від будь-якого морального права переступати межу», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, на борту літака А321, що прямував до Санкт-Петербурга з Шарм-ель-Шейха, перебували 224 людини. Серед пасажирів лайнера було 4 громадян України.