Меркель очікує близько мільйона біженців у Німеччині в 2015 році - ЗМІ

Таку цифру Ангела Меркель назвала на надзвичайному саміті Євросоюзу щодо ситуації з біженцями в Брюсселі, пишуть РИА Новости з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Таким чином, зазначає видання, голова ФРН спростувала попередній прогноз Федерального уряду країни, згідно з яким до 2015 року до Німеччини повинні були потрапити 800 тисяч біженців з країн Близького Сходу.

За інформацією FAZ, Меркель описала обстановку з біженцями "різкими словами". Канцлер також повідомила на саміті, що у федеральній поліції "насилу справляються" з великим потоком мігрантів на німецько-австрійському кордоні. Крім цього Меркель звернула увагу на те, що Німеччина не зможе прийняти кожного мігранта.

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"Ми повинні вжити заходів сьогодні, щоб нам не довелося закривати кордони", — наводить видання слова Меркель, адресовані іншим учасникам саміту.

Раніше УНІАН повідомляв, що Німеччину в 2016 році очікує невеликий дефіцит бюджету, який спровокований сильним приток мігрантів з країн Близького Сходу в Європу. Заступник міністра фінансів Німеччини Томас Штеффен пояснив, що в 2015 році бюджет буде виконаний з профіцитом.