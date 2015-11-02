У Кремлі не виключають версію теракту на борту російського A321

Про це повідомляє РІА «Новости».

За його словами, слідство тільки починає роботу.

«Зараз не можна виключати ні одну версію, і, власне, слідство тільки починає свою роботу. Яка з версій ляже в основу по мірі просування слідчих дій, ми зараз сказати не можемо», - сказав Пєсков, коментуючи ймовірність теракту на борту А321.

Між тим він зазначив необхідність дочекатися «хоча б перших результатів слідчих робіт».

Читайте такожУ "Когалимавіа" заявили, що літак не міг розвалитися сам по собі

Як повідомляв УНІАН, літак Airbus A321 компанії "Когалимавіа", що прямував рейсом з курортного міста Шарм-еш-Шейх на Червоному морі до Санкт-Петербурга, розбився на Синайському півострові Єгипту рано вранці в суботу.

На його борту перебували 224 людини, всі вони загинули.

Первісна версія аварії літака була технічна справність, однак на початку слідства з'ясувалося, що командир повітряного судна не подавав сигнали лиха, не повідомляв про неполадки і не запитував аварійної посадки. 1 листопада Росавіація повідомила, що літак розпався високо в небі.

Читайте такожАварія А321: Російські авіакомпанії припиняють польоти над Сінаєм

Крім того, стало відомо, що російський літак впав на спину, однак якісь висновки з цього робити поки передчасно: щоб прояснити ситуацію, потрібно буде розшифрувати дані бортових самописців.

Загалом авиаексперти розглядають три основні версії катастрофи.

Розгерметизація, загоряння і руйнування літака могли відбутися через невеликий вибуху в багажному відділенні літака.

Можливою причиною руйнування фюзеляжу лайнера, який вилетів з Єгипту в Петербург, спеціалісти також називають втомну тріщину. У 2001-му при посадці в Каїрі літак вдарився хвостовою частиною об смугу аеропорту.

Лайнера, який розбився минулої суботи на Синайському півострові в Єгипті, 18 років. Його сертифікат льотної придатності був дійсний до березня наступного року.