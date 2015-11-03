Авіація РФ приступила до бомбардувань стародавньої Пальміри, підконтрольній ІДІЛ - AP

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на сирійського активіста з Пальміри по імені Нассер аль-Тайєр.

Цю інформацію підтверджує базований у Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини.

Дим і пил від авіаударів піднімаються з території, на якій розташована фортеця ісламського періоду, що височіє на околиці античного міста, зазначає агентство.

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За словами аль-Таєра, всього по цій території довелося щонайменше вісім ударів з повітря. До цього, в неділю, авіація завдала серію ударів по території за міцністю, зазначив активіст з Пальміри. Він додав, що важко оцінити шкоду від атак, оскільки авіанальоти тривають.

За даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, по території, де знаходиться фортеця, було нанесено десять авіаударів, імовірно з боку російських Військово-космічних сил. Бомбардування спричинили пошкодження, зазначають правозахисники, посилаючись на сирійських активістів. Деталей вони не уточнили.

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Крім того, за повідомленнями активістів, імовірно російські ВКС бомбили місто Ель-Карьятейн, розташоване неподалік. Ісламісти захопили його в серпні. За даними Сирійського центру моніторингу, внаслідок авіаударів у центральній частині міста загинули щонайменше десять людей.

Раніше про удари російських літаків по місту Пальміра повідомляв Reuters з посиланням на державне сирійське телебачення. За даними агентства, 6 жовтня сірійське телебачення, посилаючись на військове джерело, повідомило, що під час бомбардування стародавнього античного міста були знищені 20 транспортних засобів і три склади з боєприпасами.

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Тоді Міноборони Росії спростувало повідомлення ЗМІ про удари російської авіації по околицях Пальміри. Представник міністерства генерал-майор Ігор Конашенков назвав подібні заяви «абсолютною брехнею». Як заявили в Міноборони РФ, ВКС не бомбить населені пункти в Сирії.

Довідка. Бойовики «Ісламської держави» захопили Пальміру в травні і практично відразу приступили до знищення пам'яток історії. Зокрема, вони зруйнували два древніх храми, зарахованих до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також підірвали головний пам'ятник Пальміри - Тріумфальну арку II століття нашої ери, яка була свого роду візитною карткою міста. Саме ця арка була зображена на обкладинці російського підручника для п'ятого класу «Історія стародавнього світу» Федора Коровкіна.

Терористи пояснюють свої дії тим, що ці храми ще до виникнення ісламу будували язичники.